В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года
14.11.2025
В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года
Ключевыми драйверами развития биометрических технологий до 2030 года станут ИИ-ассистенты, государственные сервисы и услуги маркетплейсов, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ключевыми драйверами развития биометрических технологий до 2030 года станут ИИ-ассистенты, государственные сервисы и услуги маркетплейсов, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках форума "Цифровые решения" в национальном центре "Россия".
"Биометрические технологии сегодня переживают один из витков своего развития. Помимо непосредственно офлайн-оплаты товаров и услуг по биометрии, контроля доступа на какие-либо объекты эти технологии будут развиваться в принципиально разных сегментах. Основными станут развитие всевозможных цифровых помощников, ИИ-ассистентов и агентов, интеграция во всевозможные государственные сервисы, а также развитие услуг маркетплейсов", – отметил Кулик, его слова приводит пресс-служба.
Биометрические технологии будут совершенствоваться при распознавании голоса, мимики пользователей ИИ-помощниками. Так, взаимодействие искусственного интеллекта с пользователями станет все более нативным, спрогнозировал топ-менеджер.
"Последние разработки в робототехнике говорят о том, что мы переходим от механической мимики и жестикуляции антропоморфных роботов к максимально очеловеченным движениям в коммуникациях с пользователями", – продолжил зампредправления ВТБ.
По его словам, биометрические технологии будут все более активно использоваться для подтверждения личности при оказании госуслуг, они могут быть востребованы в синергии с другими сервисами аутентификации – электронной подписью, различными токенами и другими.
"Биометрия позволит ИИ-помощникам все более четко интерпретировать малейшие изменения в поведении клиента — когда он, например, находится под каким-либо давлением, и рядом с ним находится посторонний человек. А это ключ к развитию антифрод-систем, которые крайне важны при оказании финансовых услуг", – добавил Кулик.
Особую роль в популяризации биометрических технологий сыграют и маркетплейсы, которые будут очевидно заинтересованы в развитии бесшовных сервисов оплаты на своих платформах.
"Большой потенциал для этого откроет и возможность продажи товаров с ограниченным доступом – рецептурных лекарств, товаров 18+, а также формирование отдельных маркетинговых предложений для тех или иных категорий покупателей", – отметил Кулик.
Он добавил, что также видит потенциал развития биометрии в совершенствовании сервисов самообслуживания в офлайн-торговле. Все это лишь небольшой спектр применения и развития биометрических технологий на ближайшие пять лет, резюмировал Кулик.
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
12 ноября, 18:27
 
