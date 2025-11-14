В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ключевыми драйверами развития биометрических технологий до 2030 года станут ИИ-ассистенты, государственные сервисы и услуги маркетплейсов, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках форума "Цифровые решения" в национальном центре "Россия".

"Биометрические технологии сегодня переживают один из витков своего развития. Помимо непосредственно офлайн-оплаты товаров и услуг по биометрии, контроля доступа на какие-либо объекты эти технологии будут развиваться в принципиально разных сегментах. Основными станут развитие всевозможных цифровых помощников, ИИ-ассистентов и агентов, интеграция во всевозможные государственные сервисы, а также развитие услуг маркетплейсов", – отметил Кулик, его слова приводит пресс-служба.

Биометрические технологии будут совершенствоваться при распознавании голоса, мимики пользователей ИИ-помощниками. Так, взаимодействие искусственного интеллекта с пользователями станет все более нативным, спрогнозировал топ-менеджер.

"Последние разработки в робототехнике говорят о том, что мы переходим от механической мимики и жестикуляции антропоморфных роботов к максимально очеловеченным движениям в коммуникациях с пользователями", – продолжил зампредправления ВТБ.

По его словам, биометрические технологии будут все более активно использоваться для подтверждения личности при оказании госуслуг, они могут быть востребованы в синергии с другими сервисами аутентификации – электронной подписью, различными токенами и другими.

"Биометрия позволит ИИ-помощникам все более четко интерпретировать малейшие изменения в поведении клиента — когда он, например, находится под каким-либо давлением, и рядом с ним находится посторонний человек. А это ключ к развитию антифрод-систем, которые крайне важны при оказании финансовых услуг", – добавил Кулик.

Особую роль в популяризации биометрических технологий сыграют и маркетплейсы, которые будут очевидно заинтересованы в развитии бесшовных сервисов оплаты на своих платформах.

"Большой потенциал для этого откроет и возможность продажи товаров с ограниченным доступом – рецептурных лекарств, товаров 18+, а также формирование отдельных маркетинговых предложений для тех или иных категорий покупателей", – отметил Кулик.