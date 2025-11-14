https://ria.ru/20251114/vsu-2055019892.html
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум - РИА Новости, 14.11.2025
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум
Укрепленный тренировочный центр ВСУ в Киевской области и подземный командный центр возле Сум были поражены ударами, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
киевская область
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
киевская область
сумы
