Рейтинг@Mail.ru
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/vsu-2055019892.html
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум - РИА Новости, 14.11.2025
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум
Укрепленный тренировочный центр ВСУ в Киевской области и подземный командный центр возле Сум были поражены ударами, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:05:00+03:00
2025-11-14T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg
https://ria.ru/20251109/udar-2053763992.html
киевская область
сумы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74f46d1e1c9e723ff3a59b7449d73cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киевская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Лебедев рассказал о поражении командного центра ВСУ возле Сум

Лебедев: ВС России поразили командный центр ВСУ возле Сум

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Укрепленный тренировочный центр ВСУ в Киевской области и подземный командный центр возле Сум были поражены ударами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Были поражены следующие объекты... Укрепленный тренировочный центр, северо-восточнее Броваров, Киевская область... Подземный командный центр возле города Сумы", - рассказал собеседник агентства.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
ВС России нанесли удар по базе ВСУ в Киевской области
9 ноября, 11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьСумыСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала