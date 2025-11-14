https://ria.ru/20251114/vsu-2055001700.html
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев
Позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, все их сбили, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:58:00+03:00
2025-11-14T14:58:00+03:00
2025-11-14T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
вооруженные силы украины
нововоронежская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139612/79/1396127915_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7d1705ba4d248d38f3bfb362170f768.jpg
https://ria.ru/20251114/svo-2055000324.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139612/79/1396127915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6ca80f26d3e9b9f05bf33ed91016273.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, вооруженные силы украины, нововоронежская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Нововоронежская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев
Лихачев: около восьми дронов ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС