ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев

Он отметил, что в целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%. По словам Лихачева, ремонтно-восстановительные работы прошли быстро, профессионально, и уже вчера к 11 утра станция была возвращена на номинальную проектную мощность, продолжила вырабатывать электроэнергию.