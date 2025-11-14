Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 14.11.2025
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев
Позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, все их сбили, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, заявил Лихачев

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Нововоронежская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС, все их сбили, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Теперь уже позапрошлой ночью где-то около 8 дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской атомной электростанции. Все они были обезврежены, сбиты, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства", - сказал Лихачев журналистам.
Он отметил, что в целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%. По словам Лихачева, ремонтно-восстановительные работы прошли быстро, профессионально, и уже вчера к 11 утра станция была возвращена на номинальную проектную мощность, продолжила вырабатывать электроэнергию.
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныНововоронежская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
