Ситуация в Херсоне выходит из-под контроля ВСУ, заявили в правительстве - РИА Новости, 14.11.2025
11:36 14.11.2025 (обновлено: 21:17 14.11.2025)
Ситуация в Херсоне выходит из-под контроля ВСУ, заявили в правительстве
Ситуация в Херсоне выходит из-под контроля ВСУ, заявили в правительстве
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Ситуация в Херсоне выходит из-под контроля ВСУ, заявили в правительстве

Брыков: ситуация в Херсоне выходит из-под контроля ВСУ

Херсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Ситуация в Херсоне выходит из-под контроля ВСУ, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.
Херсоне у ВСУ ситуация выходит из-под контроля", — сказал собеседник агентства.
По словам Брыкова, киевские власти все меньше стали доверять командирам ВСУ и своим ставленникам в Херсоне, а местное население с ненавистью относится к режиму Владимира Зеленского.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
