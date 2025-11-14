Рейтинг@Mail.ru
Лебедев рассказал об уничтожении казармы ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 14.11.2025
Лебедев рассказал об уничтожении казармы ВСУ в Николаевской области
Лебедев рассказал об уничтожении казармы ВСУ в Николаевской области

Лебедев: в Николаевской области уничтожили казарму ВСУ с солдатами и объекты ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Казарма ВСУ с солдатами и объекты ПВО уничтожены в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Николаевская область... Уничтоженные цели: артиллерийские районы, логистика, объекты ПВО, уничтожена казарма ВСУ вместе с бандеровцами", - сообщил Лебедев.
Кроме того, в подконтрольной ВСУ части ДНР удар был нанесен по складам и резервам ВСУ, перемещавшимся на Краматорское направление.
