Лебедев рассказал об уничтожении казармы ВСУ в Николаевской области
Лебедев рассказал об уничтожении казармы ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.11.2025
Лебедев рассказал об уничтожении казармы ВСУ в Николаевской области
Казарма ВСУ с солдатами и объекты ПВО уничтожены в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
николаевская область
донецкая народная республика
Лебедев рассказал об уничтожении казармы ВСУ в Николаевской области
Лебедев: в Николаевской области уничтожили казарму ВСУ с солдатами и объекты ПВО