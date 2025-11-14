МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают зачистку западной части Купянска, заявил командир роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Снег.
"Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. <...> Улица (Приоскольная. — Прим. ред.) полностью перешла под наш контроль", — сказал он.
Сейчас российские бойцы наносят огневое поражение украинским позициям в лесопосадке, расположенной южнее этой улицы. Во время боев уничтожено до десяти боевиков.
"Противник продолжает отступать вдоль реки. Поставленную задачу выполним", — подчеркнул Снег.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад. Во вторник Минобороны сообщило об освобождении восточной части Купянска.
Бои за Купянск
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские военнослужащие регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.
