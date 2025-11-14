Командир штормовой роты рассказал о потерях ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российские бойцы уничтожили до 10 украинских военных, расположившихся в лесополосе в районе Приосколькой улицы в Купянске, сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Снег".