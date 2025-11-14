Рейтинг@Mail.ru
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием
14:17 14.11.2025 (обновлено: 15:42 14.11.2025)
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием
Сотрудники ИК № 47 в Каменске-Уральском остановили грузовик, в кабине которого нашли оружие, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:17:00+03:00
2025-11-14T15:42:00+03:00
происшествия
россия
каменск-уральский
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
урал
россия
каменск-уральский
свердловская область
урал
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием

В Каменске-Уральском грузовик с оружием пытался попасть в колонию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники ИК № 47 в Каменске-Уральском остановили грузовик, в кабине которого нашли оружие, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.
"Во время досмотра <...> в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами", — говорится в релизе.
Кроме того, сотрудники колонии нашли тактические шлем и рюкзак, медикаменты, радиостанцию с аккумуляторами и сотовые телефоны. В сообщении добавили, что грузовик должен был приехать для погрузки изделий деревообработки.
Следственно-оперативная группа, прибывшая туда, изъяла запрещенные предметы. Местный отдел МВД возбудил уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, перевозке и ношении оружия и взрывных устройств.
