На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники ИК № 47 в Каменске-Уральском остановили грузовик, в кабине которого нашли оружие, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

"Во время досмотра <...> в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами", — говорится в релизе.

Кроме того, сотрудники колонии нашли тактические шлем и рюкзак, медикаменты, радиостанцию с аккумуляторами и сотовые телефоны. В сообщении добавили, что грузовик должен был приехать для погрузки изделий деревообработки.