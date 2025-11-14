https://ria.ru/20251114/voditel-2054989312.html
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием - РИА Новости, 14.11.2025
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием
Сотрудники ИК № 47 в Каменске-Уральском остановили грузовик, в кабине которого нашли оружие, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области. РИА Новости, 14.11.2025
На Урале на въезде в колонию задержали грузовик с оружием
В Каменске-Уральском грузовик с оружием пытался попасть в колонию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники ИК № 47 в Каменске-Уральском остановили грузовик, в кабине которого нашли оружие, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.
"Во время досмотра <...> в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами", — говорится в релизе.
Кроме того, сотрудники колонии нашли тактические шлем и рюкзак, медикаменты, радиостанцию с аккумуляторами и сотовые телефоны. В сообщении добавили, что грузовик должен был приехать для погрузки изделий деревообработки.
Следственно-оперативная группа, прибывшая туда, изъяла запрещенные предметы. Местный отдел МВД возбудил уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, перевозке и ношении оружия и взрывных устройств.