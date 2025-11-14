https://ria.ru/20251114/voditel-2054920105.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель
Житель поселка Октябрьский Белгородской области получил баротравму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль, сообщает... РИА Новости, 14.11.2025
