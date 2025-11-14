Власти Турции предупредили туриндустрию о трудностях россиян с переводами

АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Турецкие власти предупредили туристическую индустрию о возможных трудностях у российских туристов с банковскими переводами из-за нового пакета санкций ЕС, на данный момент кризисной ситуации нет, сообщил РИА Новости представитель турсектора Антальи, владелец одного из известных курортных отелей Мехмет Уста Бильгинер.

Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил в понедельник РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами.

"Все уже адаптировались к этому. И сектор, и наши российские туристы. Все проблемы решаются. Да, мы получили сигналы от властей о возможных сложностях с переводами и оплатой услуг. Но проблемы надо решать. Турист приехал отдыхать, он выбрал Анталью. Решение найдется. Никакой кризисной ситуации нет", — заявил собеседник агентства.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".