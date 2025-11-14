Рейтинг@Mail.ru
06:30 14.11.2025
Власти Турции предупредили туриндустрию о трудностях россиян с переводами
Власти Турции предупредили туриндустрию о трудностях россиян с переводами
россия, анталья (провинция), турция, евросоюз, в мире
Туризм, Россия, Анталья (провинция), Турция, Евросоюз, В мире
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Турецкие власти предупредили туристическую индустрию о возможных трудностях у российских туристов с банковскими переводами из-за нового пакета санкций ЕС, на данный момент кризисной ситуации нет, сообщил РИА Новости представитель турсектора Антальи, владелец одного из известных курортных отелей Мехмет Уста Бильгинер.
Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил в понедельник РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Санкции ЕС могут остановить операции банков Турции и России, заявил эксперт
12 ноября, 07:06
"Все уже адаптировались к этому. И сектор, и наши российские туристы. Все проблемы решаются. Да, мы получили сигналы от властей о возможных сложностях с переводами и оплатой услуг. Но проблемы надо решать. Турист приехал отдыхать, он выбрал Анталью. Решение найдется. Никакой кризисной ситуации нет", — заявил собеседник агентства.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией
11 ноября, 07:08
 
