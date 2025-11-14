https://ria.ru/20251114/vladimirov-2055009765.html
Владимиров: государство поддерживает сельхозкооперативы Ставрополья
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Ставропольском крае продолжили оказание поддержки сельхозкооперативам, государственный грант в 15,3 миллиона рублей направлен на укрепление материальной базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в Георгиевском округе, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В объединение входят более 30 участников, которые выращивают яблоки и производят натуральный сок прямого отжима. В год перерабатывают до 2,5 тысячи тонн яблок. Благодаря господдержке, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" кооператив планирует нарастить мощности для хранения урожая и закупить холодильное оборудование.
"Развитие сельскохозкооперации для нашего региона – важное направление в аграрной политике. За последние пять лет на поддержку кооперативов мы направили около 200 миллионов рублей. Это помогает обновлять оборудование, повышать производительность и создавать новые рабочие места на селе. Одновременно ведем системную работу по увеличению присутствия ставропольской продукции на полках магазинов: чтобы земляки чаще выбирали продукцию, произведенную в крае, а фермеры имели стабильный рынок сбыта", – написал в своем канале в мессенджере Max Владимиров.
Он подчеркнул, что на Ставрополье действуют уже около 70 кооперативов – они объединяют производителей молока, овощей, фруктов и зерновых.
"Благодарю каждого из участников таких объединений. Своим трудом вы вносите значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности Ставрополья и России. Поддержку сельских тружеников обязательно продолжим, чтобы ставропольская продукция всегда была символом качества и добросовестного труда", – добавил Владимиров.