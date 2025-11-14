Рейтинг@Mail.ru
Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 14.11.2025 (обновлено: 07:19 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/vjklfdbz-2054886763.html
Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме
Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.11.2025
Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме
Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, проголосовав за денонсацию соглашения с Россией о деятельности культурных центров, заявила РИА Новости РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:00:00+03:00
2025-11-14T07:19:00+03:00
в мире
молдавия
россия
брюссель
майя санду
дмитрий песков
мвф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156085/99/1560859924_0:124:3200:1923_1920x0_80_0_0_9c02219b450ce14adae18eff585cc4ff.jpg
https://ria.ru/20251113/parlament-2054855289.html
https://ria.ru/20251107/dodon-2053447782.html
https://ria.ru/20251105/moldaviya-2052968990.html
молдавия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156085/99/1560859924_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_3862dda403bd0457643e5895b1ff0198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, дмитрий песков, мвф, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, Дмитрий Песков, МВФ, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме

Депутат Аршинова: парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, проголосовав за денонсацию соглашения с Россией о деятельности культурных центров, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Молдавский парламент в четверг проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию соглашения с Россией
Вчера, 19:57
"Парламент Молдовы подтвердил свой антироссийский курс и денонсировал сегодня соглашение с Россией о деятельности культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики. Шестьдесят депутатов проголосовало за закрытие Русского центра науки и культуры в Кишиневе. Российская культура и наука от этого действия молдавских властей не пострадает, страдать будут, как и принято в цивилизованной Европе, простые люди", - сказала Аршинова.
Депутат отметила, что центр культуры работал для молдован, потому что культура обогащает духовно и нравственно, и эта духовная подпитка не нужна лидерам страны, которым видится "рука Кремля" в каждой темной комнате, и для которых Иван Грозный угрожает из недр истории одним своим напоминанием о себе.
"Могли ли поступить молдавские власти по-другому — конечно, не могли. За любое неисполнение русофобских нарративов из Брюсселя последует наказание. Сразу после выборов в парламент прилетела "оплеуха" от МВФ: Молдове отказали в выдаче кредита в 162 миллиона долларов под предлогом неисполнения обязательств в области налогово-бюджетной политики", - подчеркнула она.
По словам парламентария, президент Молдавии Майя Санду полагала, что только на антироссийской волне можно получать кредиты от МВФ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Додон потребовал создать в парламенте Молдавии группы дружбы с Россией
7 ноября, 14:16
"Но, как говорится, лиха беда начало. Дальше из Брюсселя последуют еще большие требования вмешательства в управление государством и создания условий, сложных для выживания местных жителей, например, дальнейшее повышение тарифов, снижение социальной нагрузки бюджета, и другие "плюшки" европейских колонизаторов. Президент Молдовы есть, парламент есть, ручной суд и правоохранительные органы есть, а страны нет. Зато они победили Русский центр науки и культуры — хоть какое-то "достижение" в резюме молдавских властей", - добавила Аршинова.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В комитете "Победа" раскритиковали решение закрыть Русский дом
5 ноября, 14:14
 
В миреМолдавияРоссияБрюссельМайя СандуДмитрий ПесковМВФГосдума РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала