Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, проголосовав за денонсацию соглашения с Россией о деятельности культурных центров, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
"Парламент Молдовы подтвердил свой антироссийский курс и денонсировал сегодня соглашение с Россией о деятельности культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики. Шестьдесят депутатов проголосовало за закрытие Русского центра науки и культуры в Кишиневе. Российская культура и наука от этого действия молдавских властей не пострадает, страдать будут, как и принято в цивилизованной Европе, простые люди", - сказала Аршинова.
Депутат отметила, что центр культуры работал для молдован, потому что культура обогащает духовно и нравственно, и эта духовная подпитка не нужна лидерам страны, которым видится "рука Кремля" в каждой темной комнате, и для которых Иван Грозный угрожает из недр истории одним своим напоминанием о себе.
"Могли ли поступить молдавские власти по-другому — конечно, не могли. За любое неисполнение русофобских нарративов из Брюсселя последует наказание. Сразу после выборов в парламент прилетела "оплеуха" от МВФ: Молдове отказали в выдаче кредита в 162 миллиона долларов под предлогом неисполнения обязательств в области налогово-бюджетной политики", - подчеркнула она.
По словам парламентария, президент Молдавии Майя Санду полагала, что только на антироссийской волне можно получать кредиты от МВФ.
"Но, как говорится, лиха беда начало. Дальше из Брюсселя последуют еще большие требования вмешательства в управление государством и создания условий, сложных для выживания местных жителей, например, дальнейшее повышение тарифов, снижение социальной нагрузки бюджета, и другие "плюшки" европейских колонизаторов. Президент Молдовы есть, парламент есть, ручной суд и правоохранительные органы есть, а страны нет. Зато они победили Русский центр науки и культуры — хоть какое-то "достижение" в резюме молдавских властей", - добавила Аршинова.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.