Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме

Депутат отметила, что центр культуры работал для молдован, потому что культура обогащает духовно и нравственно, и эта духовная подпитка не нужна лидерам страны, которым видится "рука Кремля" в каждой темной комнате, и для которых Иван Грозный угрожает из недр истории одним своим напоминанием о себе.

"Но, как говорится, лиха беда начало. Дальше из Брюсселя последуют еще большие требования вмешательства в управление государством и создания условий, сложных для выживания местных жителей, например, дальнейшее повышение тарифов, снижение социальной нагрузки бюджета, и другие "плюшки" европейских колонизаторов. Президент Молдовы есть, парламент есть, ручной суд и правоохранительные органы есть, а страны нет. Зато они победили Русский центр науки и культуры — хоть какое-то "достижение" в резюме молдавских властей", - добавила Аршинова.