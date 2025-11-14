Киселев рассказал, когда российское вино займет 80 процентов рынка страны

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российское вино через 10 лет, к 2035 году, займет 80% рынка страны, однако для этого нужно больше виноградников, рассказал РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.

"Я думаю, что нужно 10 лет до 80%. Надеюсь, да. Это быстро, это очень быстро", - сказал Киселев в рамках IV Российского винодельческого форума.

Он объяснил, что для достижения отметки в 80% нужны время и виноградники: "Во-первых, нам нужно вино. Для того, чтобы было вино, нужны виноградники". Так, по его словам, на текущий момент в России порядка 114 тысяч гектаров виноградников. Но в перспективе этот показатель нужно как минимум удвоить.

Это комплексная задача, продолжил Киселев, для выполнения которой нужны поддержка государства, продвижение российского вина, реклама, торговля через интернет, научные разработки - сорта, новые методы возделывания винограда. "Работаем", - подчеркнул он.

Ранее Киселев отметил, что сейчас доля отечественного вина на российском рынке составляет 63,5%, а должна быть более 80% - есть куда стремиться.