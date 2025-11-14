Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минцифры планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, заявил замглавы министерства Олег Качанов на форуме "Цифровые решения".

"Вторая часть марлезонского балета — это продажа алкоголя. Наверное, так сказать, самый волнующий бизнес вопрос… Мы рассчитываем, по нашим планам, в первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим. Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплесами", — сказал он.

По словам Качанова, такой способ реализации отечественной продукции может закрепиться, если опыт увенчается успехом.

« "И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность", — добавил замминистра.

Он отметил, что вопрос дистанционной продажи вина рассматривается не первый год, но есть несколько ограничений.

Технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов, которые уже действуют, уточнил Качанов. Речь идет о прямой биометрии в ЕБС , а также о фотографии в цифровом документе, подтвержденной в этой системе.

Личность покупателя смогут подтверждать при заказе товара, а также в момент его вручения.

« "В какой точке мы сейчас находимся? Президент дал соответствующие указания, значит, в этом году. Указание, которое говорит нам о том, что мы должны, в режиме экспериментально-правовом, все же должны попробовать запустить в дистанционную продажу алкоголя российского на российских торговых площадках, ну, соответственно, с соблюдением требований по идентификации", — пояснил замминистра.

В сентябре генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказывал о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн.

В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия им было необходимо заключить договор с " Почтой России ".