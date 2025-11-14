Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 9.00 до 18.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится Telegram-канале ведомства.