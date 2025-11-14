https://ria.ru/20251114/veter-2055735395.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра - РИА Новости, 18.11.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра
Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-14T14:54:00+03:00
2025-11-14T14:54:00+03:00
2025-11-18T14:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1920x0_80_0_0_62e473ad85f605520955b531a806c52c.jpg
https://realty.ria.ru/20251114/sobjanin-2054980578.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_804c645211aaeafab4fedd0f8d935431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра