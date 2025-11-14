Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14.11.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра
Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 18.11.2025
москва
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за ветра

Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за сильного ветра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня с 9.00 до 18.00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится Telegram-канале ведомства.
Люди гуляют в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Сокольники"
14 ноября, 13:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
