Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:41 14.11.2025 (обновлено: 14:41 18.11.2025)
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в... РИА Новости, 18.11.2025
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве

В Москве службы оперативно распиливают и вывозят поваленные из-за ветра деревья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ветер и дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Ветер и дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе сильный ветер. Его порывы достигают 17 метров в секунду. Фиксируются случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Жителей Москвы призвали быть внимательными в непогоду из-за сильного ветра
Жителей Москвы призвали быть внимательными в непогоду из-за сильного ветра
