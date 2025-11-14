https://ria.ru/20251114/veter-2055728720.html
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве - РИА Новости, 18.11.2025
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-14T14:41:00+03:00
2025-11-14T14:41:00+03:00
2025-11-18T14:41:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg
https://ria.ru/20251118/veter-2055702347.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e40afebf3c9418af71f5ecabee8c522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве
В Москве службы оперативно распиливают и вывозят поваленные из-за ветра деревья
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе сильный ветер. Его порывы достигают 17 метров в секунду. Фиксируются случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.