Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве

"В городе сильный ветер. Его порывы достигают 17 метров в секунду. Фиксируются случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.