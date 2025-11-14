https://ria.ru/20251114/vens-2054907203.html
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента - РИА Новости, 14.11.2025
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что будет думать об участии в следующих президентских выборах только после завершения промежуточных выборов в конгресс... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:30:00+03:00
2025-11-14T06:30:00+03:00
2025-11-14T06:30:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
https://ria.ru/20251112/vitse-prezident-2054613971.html
https://ria.ru/20250727/rubio-2031687343.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента
Вэнс может задуматься над выдвижением на пост президента в 2028 году
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что будет думать об участии в следующих президентских выборах только после завершения промежуточных выборов в конгресс США и обязательно обсудит это с нынешним президентом Дональдом Трампом.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть промежуточные выборы, а после этого я поговорю с президентом Соединённых Штатов об этом", - сказал Вэнс в интервью Fox News, говоря о вероятности своего выдвижения.
При этом Вэнс допустил, что госсекретарь США Марко Рубио
также может выдвинуть свою кандидатуру.
"Если Марко когда-нибудь решит баллотироваться в президенты, ну что ж, разберёмся с этим, когда придёт время... Поэтому было бы нелепо с моей стороны говорить, что Марко — соперник. Нет, Марко — коллега", — сказал Вэнс.
Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа
на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.