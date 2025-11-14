Рейтинг@Mail.ru
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента - РИА Новости, 14.11.2025
06:30 14.11.2025
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что будет думать об участии в следующих президентских выборах только после завершения промежуточных выборов в конгресс... РИА Новости, 14.11.2025
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что будет думать об участии в следующих президентских выборах только после завершения промежуточных выборов в конгресс США и обязательно обсудит это с нынешним президентом Дональдом Трампом.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть промежуточные выборы, а после этого я поговорю с президентом Соединённых Штатов об этом", - сказал Вэнс в интервью Fox News, говоря о вероятности своего выдвижения.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США
12 ноября, 21:35
При этом Вэнс допустил, что госсекретарь США Марко Рубио также может выдвинуть свою кандидатуру.
"Если Марко когда-нибудь решит баллотироваться в президенты, ну что ж, разберёмся с этим, когда придёт время... Поэтому было бы нелепо с моей стороны говорить, что Марко — соперник. Нет, Марко — коллега", — сказал Вэнс.
Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
27 июля, 04:30
 
