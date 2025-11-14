Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что будет думать об участии в следующих президентских выборах только после завершения промежуточных выборов в конгресс США и обязательно обсудит это с нынешним президентом Дональдом Трампом.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть промежуточные выборы, а после этого я поговорю с президентом Соединённых Штатов об этом", - сказал Вэнс в интервью Fox News, говоря о вероятности своего выдвижения.

"Если Марко когда-нибудь решит баллотироваться в президенты, ну что ж, разберёмся с этим, когда придёт время... Поэтому было бы нелепо с моей стороны говорить, что Марко — соперник. Нет, Марко — коллега", — сказал Вэнс.