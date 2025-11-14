СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. США ведут гибридную войну против Венесуэлы, главные их цели – смена власти и захват минеральных ресурсов на территории республики, а не борьба с наркокартелями, заявила РИА Новости глава фракции Единой социалистической партии Венесуэлы в Национальной Ассамблее республики Тани Валентина Диас.