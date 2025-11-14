В Венесуэле не верят, что главная цель атаки США наркокартели

СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. США ведут гибридную войну против Венесуэлы, главные их цели – смена власти и захват минеральных ресурсов на территории республики, а не борьба с наркокартелями, заявила РИА Новости глава фракции Единой социалистической партии Венесуэлы в Национальной Ассамблее республики Тани Валентина Диас.
Четырнадцатого ноября в Краснодарском крае на федеральной территории "Сириус" под руководством председателя партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева проходит второе заседание постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!". Участники мероприятия обсуждают вопросы противодействия практикам электорального неоколониализма.
"В настоящее время мы переживаем открытую угрозу со стороны Соединенных Штатов, ее можно назвать термином "гибридная война", - сказала Диас на полях заседания, отвечая на вопрос о ситуации в Карибском бассейне.
По ее словам, ситуация вокруг берегов Венесуэлы в Карибском бассейне – это конфликт, который ведется не только военными способами.
"Это война нарративов, война пропаганды, борьба за умы и сердца людей. И, естественно, главной целью этого всего является, во-первых, смена власти в Венесуэле. Мы четко знаем об этом и противодействуем. И, конечно же, захват наших минеральных натуральных ресурсов. Это главная цель США, которую они преследуют. Это не связано ни с какими наркокартелями", - сказала Диас.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное Копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.