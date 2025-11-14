Экс-премьеру Украины Чернышову вручили ходатайство об аресте

Агентство отмечает со ссылкой на следствие, что экс-чиновник, фигурант коррупционной схемы в энергетике, был среди посетителей так называемой "прачечной" - "места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем".

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.