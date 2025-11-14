Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьеру Украины Чернышову вручили ходатайство об аресте
14.11.2025
Экс-премьеру Украины Чернышову вручили ходатайство об аресте
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили бывшему вице-премьер-министру Украины...
2025-11-14T23:28:00+03:00
2025-11-14T23:28:00+03:00
НАБУ постановило отправить под стражу бывшего вице-премьера Украины Чернышова

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает агентство УНИАН.
«
"НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины (Чернышову) ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ заявило о масштабной спецоперации в сфере энергетики
10 ноября, 11:55
Агентство отмечает со ссылкой на следствие, что экс-чиновник, фигурант коррупционной схемы в энергетике, был среди посетителей так называемой "прачечной" - "места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем".
«
"Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне. Сообщается, что детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными", - добавляет УНИАН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в коррупции
11 ноября, 21:41
 
