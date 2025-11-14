На Украине рассказали, кому запретят выезд из страны

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выезд с Украины за границу запретят только тем гражданам, которые своевременно не обновили свои данные о воинском учете и получили льготную бронь на 45 дней, передает агентство УНИАН со ссылкой на соавтора законопроекта, депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность", члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирину Фриз.
Ранее УНИАН передавало, что ряд депутатов Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому люди, имеющие бронь от мобилизации, не смогут больше выезжать из страны.
Швейцария ограничила выезд беженцев с Украины на родину
22 октября, 20:40
"Запрет на выезд за границу коснется только нарушителей воинского учета с временной бронью… Работники, забронированные по стандартной процедуре, смогут беспрепятственно выезжать за границу", - передает УНИАН со ссылкой на Фриз.
Отмечается, что речь идет о гражданах, которые не обновили вовремя свои данные, но получили бронь на 45 дней.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.