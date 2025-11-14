На Украине рассказали, кому запретят выезд из страны

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выезд с Украины за границу запретят только тем гражданам, которые своевременно не обновили свои данные о воинском учете и получили льготную бронь на 45 дней, передает агентство УНИАН со ссылкой на соавтора законопроекта, депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность", члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирину Фриз.