На Украине рассказали, кому запретят выезд из страны - РИА Новости, 14.11.2025
23:10 14.11.2025
На Украине рассказали, кому запретят выезд из страны
На Украине рассказали, кому запретят выезд из страны
в мире
украина
ирина фриз
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
европейская солидарность
украина
в мире, украина, ирина фриз, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Ирина Фриз, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Европейская солидарность
© Фото : соцсетиПереход на границе Украины и Польши
Переход на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : соцсети
Переход на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Выезд с Украины за границу запретят только тем гражданам, которые своевременно не обновили свои данные о воинском учете и получили льготную бронь на 45 дней, передает агентство УНИАН со ссылкой на соавтора законопроекта, депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность", члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирину Фриз.
Ранее УНИАН передавало, что ряд депутатов Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому люди, имеющие бронь от мобилизации, не смогут больше выезжать из страны.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Швейцария ограничила выезд беженцев с Украины на родину
22 октября, 20:40
"Запрет на выезд за границу коснется только нарушителей воинского учета с временной бронью… Работники, забронированные по стандартной процедуре, смогут беспрепятственно выезжать за границу", - передает УНИАН со ссылкой на Фриз.
Отмечается, что речь идет о гражданах, которые не обновили вовремя свои данные, но получили бронь на 45 дней.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
13 ноября, 20:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
