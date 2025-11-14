Мерц призвал Зеленского "отставить" коррупционный скандал

БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского поскорее "отставить" коррупционный скандал в Киеве, заявил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.
"Мы обсудили очередной коррупционный скандал в Киеве, и я настоятельно попросил как можно быстрее отставить это и ещё раз проверить структуры в отношении борьбы с коррупцией на Украине", - сказал Мерц на вопрос о недавнем телефонном разговоре с Зеленским, пресс-конференция транслировалась на сайте правительства.
Ранее в четверг Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и обеспечить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.