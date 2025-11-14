Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета ВСУ, сообщил источник

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кадры повреждений на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании украинской ракеты ПВО, заявил РИА Новости военный источник.
«
"Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Ранее в пятницу МИД Азербайджана заявил протест послу России в Баку Михаилу Евдокимову. Как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, на территории посольства якобы упала одна из ракет типа "Искандер".
Военный указал на то, что в случае с "Искандером" воронка на месте попадания ракеты была бы в несколько раз больше, а при подрыве ее боевой части в воздухе множественные повреждения получили бы не только здания посольства, но и все окружающие его строения.
Он отметил, что пользователи украинских ресурсов опубликовали множество фотографий с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США.
Источник подчеркнул, что это не первый случай, когда киевский режим пытается выдать за последствия якобы российских ударов по гражданской инфраструктуре непрофессиональные действия расчетов ПВО, размещенных внутри города.
Российские войска в боях с ВСУ наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей гражданские объекты.
