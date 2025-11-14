Рейтинг@Mail.ru
Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета ВСУ, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 14.11.2025 (обновлено: 22:29 14.11.2025)
Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета ВСУ, сообщил источник
Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 14.11.2025
Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета ВСУ, сообщил источник
Кадры повреждений на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании украинской ракеты ПВО, заявил РИА Новости военный источник. РИА Новости, 14.11.2025
в мире
киев
азербайджан
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
киев
азербайджан
украина
2025
Новости
в мире, киев, азербайджан, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Азербайджан, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
Посольство Азербайджана в Киеве повредила ракета ВСУ, сообщил источник

Помещение посольства Азербайджана в Киеве повредила выпущенная ВСУ ракета ПВО

Киев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кадры повреждений на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании украинской ракеты ПВО, заявил РИА Новости военный источник.
«
"Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу МИД Азербайджана заявил протест послу России в Баку Михаилу Евдокимову. Как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, на территории посольства якобы упала одна из ракет типа "Искандер".

Прибытие первых истребителей F-35 на авиабазу Флоренн в Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Откуда не ждали. Западные истребители "ударили" по Киеву
7 ноября, 08:00
Военный указал на то, что в случае с "Искандером" воронка на месте попадания ракеты была бы в несколько раз больше, а при подрыве ее боевой части в воздухе множественные повреждения получили бы не только здания посольства, но и все окружающие его строения.
Он отметил, что пользователи украинских ресурсов опубликовали множество фотографий с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США.
Источник подчеркнул, что это не первый случай, когда киевский режим пытается выдать за последствия якобы российских ударов по гражданской инфраструктуре непрофессиональные действия расчетов ПВО, размещенных внутри города.
Российские войска в боях с ВСУ наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей гражданские объекты.
