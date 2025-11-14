https://ria.ru/20251114/ukraina-2055078385.html
Фицо ответил студентам, поддерживающим Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил словацким студентам, которые демонстративно покинули зал, где у политика была беседами с учащимися средней школы, РИА Новости, 14.11.2025
БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил словацким студентам, которые демонстративно покинули зал, где у политика была беседами с учащимися средней школы, отправиться на Украину воевать, если они поддерживают продолжение этого конфликта.
в пятницу участвовал в дискуссии с учащимися средней школы в словацком городе Попрад. Часть студентов пришли на беседу с политиком в черных футболках в знак несогласия с его взглядами.
"Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину
, пожалуйста", - сказал Фицо, когда часть студентов в черном начали покидать зал, звеня ключами, одна из девушек при этом развернула украинский флаг.
добавил, что такое поведение является демонстрацией неуважения к другому мнению.
"Студенты ушли после того, как я сказал, что, если хотите воевать, то идите, возьмите автоматы и идите … я это принципиально отвергаю (продолжение конфликта - ред.)", - сказал Фицо, когда учащиеся покинули зал.