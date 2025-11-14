Фицо ответил студентам, поддерживающим Украину

БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил словацким студентам, которые демонстративно покинули зал, где у политика была беседами с учащимися средней школы, отправиться на Украину воевать, если они поддерживают продолжение этого конфликта.

"Студенты ушли после того, как я сказал, что, если хотите воевать, то идите, возьмите автоматы и идите … я это принципиально отвергаю (продолжение конфликта - ред.)", - сказал Фицо, когда учащиеся покинули зал.