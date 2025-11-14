Рейтинг@Mail.ru
Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
19:14 14.11.2025
Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ
Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ
Жители Киева считают, что Владимир Зеленский знал о происходящих коррупционных схемах в сфере энергетики на Украине, свидетельствует блиц-опрос, проведенный в... РИА Новости, 14.11.2025
Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ

Жители Киева уверены в осведомленности Зеленского о коррупции в энергетике

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Жители Киева считают, что Владимир Зеленский знал о происходящих коррупционных схемах в сфере энергетики на Украине, свидетельствует блиц-опрос, проведенный в пятницу украинским изданием "Страна.ua" на улицах украинской столицы.
У прохожих спрашивали мнение о том, знал ли Зеленский о происходящей коррупционной схеме в энергосфере, в том числе в компании "Энергоатом", на что большинство киевлян отвечали утвердительно.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
11 ноября, 15:02
"В одной семье жить и не знать, где папа, где мама?" - так ответила изданию одна из опрошенных женщин.
Молодой человек на опубликованном изданием "Страна.ua" видео ответил, что однозначно Зеленский был в курсе всех событий, так как все руководство страны и предприятий "крутится в одном кругу" и "всё про всех знают". Еще одна опрошенная девушка призвала выходить на площадь Независимости в Киеве и собирать митинг против действующей власти. При этом кто-то из прохожих удивился, что недостаточно много было разворовано денег. Один из респондентов отметил, что при власти Зеленского борьба с коррупцией на Украине снизилась.
"Мечтаю, чтобы мои дети выехали из этой страны навсегда, к сожалению", - отметила еще одна женщина.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ
13 ноября, 17:00
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСтрана.ua
 
 
