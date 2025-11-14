Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Жители Киева считают, что Владимир Зеленский знал о происходящих коррупционных схемах в сфере энергетики на Украине, свидетельствует блиц-опрос, проведенный в пятницу украинским изданием "Страна.ua" на улицах украинской столицы.

У прохожих спрашивали мнение о том, знал ли Зеленский о происходящей коррупционной схеме в энергосфере, в том числе в компании " Энергоатом ", на что большинство киевлян отвечали утвердительно.

"В одной семье жить и не знать, где папа, где мама?" - так ответила изданию одна из опрошенных женщин.

Молодой человек на опубликованном изданием " Страна.ua " видео ответил, что однозначно Зеленский был в курсе всех событий, так как все руководство страны и предприятий "крутится в одном кругу" и "всё про всех знают". Еще одна опрошенная девушка призвала выходить на площадь Независимости в Киеве и собирать митинг против действующей власти. При этом кто-то из прохожих удивился, что недостаточно много было разворовано денег. Один из респондентов отметил, что при власти Зеленского борьба с коррупцией на Украине снизилась.

"Мечтаю, чтобы мои дети выехали из этой страны навсегда, к сожалению", - отметила еще одна женщина.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.