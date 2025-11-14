https://ria.ru/20251114/ukraina-2055067569.html
На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки
На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело бывшего заместителя министра... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T19:05:00+03:00
2025-11-14T19:05:00+03:00
2025-11-14T19:05:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
красноармейск
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
красноармейск
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Вооруженные силы Украины
