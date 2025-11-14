Рейтинг@Mail.ru
На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки - РИА Новости, 14.11.2025
19:05 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ukraina-2055067569.html
На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки
На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки
На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело бывшего заместителя министра... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T19:05:00+03:00
2025-11-14T19:05:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
красноармейск
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
красноармейск
в мире, украина, донецкая народная республика, красноармейск, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Вооруженные силы Украины
На Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки

На Украине экс-замминистра энергетики Хейла обвинили в получении взятки

© Министерство энергетики УкраиныЗамминистра энергетики Украины Александр Хейло
Замминистра энергетики Украины Александр Хейло - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Министерство энергетики Украины
Замминистра энергетики Украины Александр Хейло. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла по обвинению в получении взятки, сообщает в пятницу издание "Экономическая правда".
"НАБУ и САП направили в суд дело бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла, обвиняемого в получении взятки", - говорится в сообщении издания.
Служба безопасности Украины в августе 2024 года сообщала, что за 500 тысяч долларов экс-замминистра энергетики пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске. Чиновника и трех его сообщников задержали в августе 2024 года после передачи части взятки.
Андрей Смирнов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ
5 мая, 12:22
 
