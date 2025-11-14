Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады опубликовал фото ракеты Patriot, упавшей в Киеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 14.11.2025 (обновлено: 20:44 14.11.2025)
Депутат Рады опубликовал фото ракеты Patriot, упавшей в Киеве
Депутат Рады опубликовал фото ракеты Patriot, упавшей в Киеве - РИА Новости, 14.11.2025
Депутат Рады опубликовал фото ракеты Patriot, упавшей в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко опубликовал фотографии ракеты Patriot, упавшей во дворе жилого дома в Киеве. РИА Новости, 14.11.2025
в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады опубликовал фото ракеты Patriot, упавшей в Киеве

Депутат Рады Федиенко выложил фото упавшей во дворе дома в Киеве ракеты Patriot

Фотография, опубликованная депутатом Верховной рады Украины Александром Федиенко
Фотография, опубликованная депутатом Верховной рады Украины Александром Федиенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Фотография, опубликованная депутатом Верховной рады Украины Александром Федиенко
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко опубликовал фотографии ракеты Patriot, упавшей во дворе жилого дома в Киеве.
«
"Противовоздушная ракета может упасть где угодно. Похоже, Patriot", — написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
Вчера, 08:00
В середине октября украинский телеканал "Еспрессо" сообщил со ссылкой на комментарий генерал-лейтенанта в отставке, экс-заместителя главы Генштаба Игоря Романенко, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до шести процентов.
В начале текущего месяца Владимир Зеленский заявил, что получил системы Patriot от Германии. Министерство обороны ФРГ в августе сообщало, что Берлин поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, а другие элементы поставят в течение двух-трех месяцев.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивали на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны отказались от участия в инициативе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Вчера, 16:30
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНАТОВооруженные силы Украины
 
 
