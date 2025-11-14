Депутат Рады опубликовал фото ракеты Patriot, упавшей в Киеве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко опубликовал фотографии ракеты Patriot, упавшей во дворе жилого дома в Киеве.
"Противовоздушная ракета может упасть где угодно. Похоже, Patriot", — написал он в Telegram-канале.
В середине октября украинский телеканал "Еспрессо" сообщил со ссылкой на комментарий генерал-лейтенанта в отставке, экс-заместителя главы Генштаба Игоря Романенко, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до шести процентов.
В начале текущего месяца Владимир Зеленский заявил, что получил системы Patriot от Германии. Министерство обороны ФРГ в августе сообщало, что Берлин поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, а другие элементы поставят в течение двух-трех месяцев.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивали на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
22 июня 2022, 17:18