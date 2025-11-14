Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали лидера партии при получении взятки - РИА Новости, 14.11.2025
17:16 14.11.2025
На Украине задержали лидера партии при получении взятки
На Украине задержали лидера партии при получении взятки - РИА Новости, 14.11.2025
На Украине задержали лидера партии при получении взятки
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала лидера одной из украинских политических партий при получении взятки в размере 160 тысяч... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:16:00+03:00
2025-11-14T17:16:00+03:00
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050369091_0:128:1200:803_1920x0_80_0_0_4acc8bf224ce04b5592128a4b1ca92ca.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054457316.html
украина
киев
в мире, украина, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины
На Украине задержали лидера партии при получении взятки

В Киеве лидера партии "Гарант" Токаря задержали при получении взятки

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции, Украина
Сотрудники полиции, Украина - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала лидера одной из украинских политических партий при получении взятки в размере 160 тысяч долларов, по данным СМИ, речь идет о лидере партии "Гарант" Валерии Токаре.
"СБУ и национальная полиция задержали в Киеве главу одной из политических партий Украины на взятке в 160 тысяч долларов. Несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленной подделки учредительных документов, фигурант торговал "проходными позициями" партийного списка, обещая клиентам статус депутата на следующих парламентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Название партии и имени фигуранта ведомство не называет, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет о партии "Гарант", а задержан ее лидер Валерий Токар.
Лидера партии, как уточняется, задержали в одном из киевских ресторанов, когда он получил указанную сумму. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах". Он находится под стражей с альтернативой внесения залога в 6,725 миллиона гривен (почти 160 тысяч долларов). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
12 ноября, 13:19
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
