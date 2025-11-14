На Украине задержали лидера партии при получении взятки

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала лидера одной из украинских политических партий при получении взятки в размере 160 тысяч долларов, по данным СМИ, речь идет о лидере партии "Гарант" Валерии Токаре.

Лидера партии, как уточняется, задержали в одном из киевских ресторанов, когда он получил указанную сумму. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах". Он находится под стражей с альтернативой внесения залога в 6,725 миллиона гривен (почти 160 тысяч долларов). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.