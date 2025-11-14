https://ria.ru/20251114/ukraina-2055044404.html
На Украине задержали лидера партии при получении взятки
На Украине задержали лидера партии при получении взятки - РИА Новости, 14.11.2025
На Украине задержали лидера партии при получении взятки
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала лидера одной из украинских политических партий при получении взятки в размере 160 тысяч... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:16:00+03:00
2025-11-14T17:16:00+03:00
2025-11-14T17:16:00+03:00
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050369091_0:128:1200:803_1920x0_80_0_0_4acc8bf224ce04b5592128a4b1ca92ca.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054457316.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050369091_0:16:1200:916_1920x0_80_0_0_b80cecd0bfb9cac5489cae4e21b0e972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины
На Украине задержали лидера партии при получении взятки
В Киеве лидера партии "Гарант" Токаря задержали при получении взятки
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала лидера одной из украинских политических партий при получении взятки в размере 160 тысяч долларов, по данным СМИ, речь идет о лидере партии "Гарант" Валерии Токаре.
"СБУ
и национальная полиция задержали в Киеве
главу одной из политических партий Украины
на взятке в 160 тысяч долларов. Несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленной подделки учредительных документов, фигурант торговал "проходными позициями" партийного списка, обещая клиентам статус депутата на следующих парламентских выборах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Название партии и имени фигуранта ведомство не называет, однако, по данным издания "Страна.ua
", речь идет о партии "Гарант", а задержан ее лидер Валерий Токар.
Лидера партии, как уточняется, задержали в одном из киевских ресторанов, когда он получил указанную сумму. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах". Он находится под стражей с альтернативой внесения залога в 6,725 миллиона гривен (почти 160 тысяч долларов). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.