СМИ: в Европе не уверены, что Зеленский не причастен к делу о коррупции

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Европе нет уверенности в том, что Владимир Зеленский и его окружение не причастны к громкому делу о коррупции в сфере энергетики на Украине, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на европейских чиновников.

"Главная проблема - отсутствие уверенности в том, что руководство ... не было причастно к этой схеме", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, в Брюсселе не сомневаются, что попытку отменить независимость антикоррупционных органов, которая была предпринята на Украине в июле, инициировал Зеленский

Как пишет газета, среди дипломатов ЕС есть даже те, кому не нравятся предпринимаемые на Украине расследования коррупционных дел, поскольку они угрожают поддержке Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.