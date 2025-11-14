В НАБУ подтвердили, что Миндич является организатором преступной схемы

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил в пятницу, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики.

"Они (Миндич и его главный финансист Александр Цукерман - ред.) являются соорганизаторами преступной группировки", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда", отвечая на вопрос, кем являются Миндич и Цукерман.

Ранее в пятницу Кривонос заявил, что Миндич и Цукерман будут объявлены в международный розыск.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.