В НАБУ подтвердили, что Миндич является организатором преступной схемы
В НАБУ подтвердили, что Миндич является организатором преступной схемы
украина
Глава НАБУ Кривонос подтвердил, что Миндич причастен к коррупции в энергетике
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил в пятницу, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики.
"Они (Миндич и его главный финансист Александр Цукерман - ред.) являются соорганизаторами преступной группировки", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда", отвечая на вопрос, кем являются Миндич и Цукерман.
Ранее в пятницу Кривонос заявил, что Миндич и Цукерман будут объявлены в международный розыск.
НАБУ
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.