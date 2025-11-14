Германия выделит 150 миллионов евро на закупку оружия для Украины

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Германия выделит еще не менее 150 миллионов евро в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Киева, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Этой осенью Германия уже взяла на себя финансирование крупного пакета PURL на сумму 500 миллионов евро. Вчера мы договорились в кратчайшие сроки принять участие еще в одном пакете. Вчера я связывался с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы выразили готовность принять участие еще одним пакетом на сумму не менее 150 миллионов евро", - заявил Писториус в пятницу на пресс-конференции министров обороны Германии, Британии, Польши, Италии и Франции в Берлине. Трансляция ведется на сайте бундесвера.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-членов альянса. Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.