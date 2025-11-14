Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"

Азаров рассказал про остановку газодобывающих предприятий на Украине

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Основные украинские газодобывающие предприятия, которые расположены в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, практически остановлены, заявил в пятницу бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко 6 ноября сообщил, что Украина опустошит газовые хранилища "под ноль" уже в апреле и будет нуждаться в новых поставках.

"А что там по газу в Украине? Наиболее сложная ситуация – это Харьковская, Сумская, Полтавская области . Три области, в которых сосредоточена вся газодобыча собственная. Насколько мне известно, сейчас практически все предприятия по добыче газа в этих областях не работают", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на них ведутся ремонтные и восстановительные работы, но газ не добывается. "То есть киевский режим потерял приличный достаточно объем из-за своих собственных действий – 1,5 миллиарда кубов в месяц. Это большие объемы", - подчеркнул Азаров.

Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.

Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.