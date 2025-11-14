https://ria.ru/20251114/ukraina-2054993886.html
Азаров рассказал про остановку газодобывающих предприятий на Украине
Азаров рассказал про остановку газодобывающих предприятий на Украине - РИА Новости, 14.11.2025
Азаров рассказал про остановку газодобывающих предприятий на Украине
Основные украинские газодобывающие предприятия, которые расположены в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, практически остановлены, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Основные украинские газодобывающие предприятия, которые расположены в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, практически остановлены, заявил в пятницу бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко 6 ноября сообщил, что Украина
опустошит газовые хранилища "под ноль" уже в апреле и будет нуждаться в новых поставках.
"А что там по газу в Украине? Наиболее сложная ситуация – это Харьковская, Сумская, Полтавская области
. Три области, в которых сосредоточена вся газодобыча собственная. Насколько мне известно, сейчас практически все предприятия по добыче газа в этих областях не работают", - написал Азаров
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на них ведутся ремонтные и восстановительные работы, но газ не добывается. "То есть киевский режим потерял приличный достаточно объем из-за своих собственных действий – 1,5 миллиарда кубов в месяц. Это большие объемы", - подчеркнул Азаров.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Депутат Верховной рады
Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.