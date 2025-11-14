Рейтинг@Mail.ru
Киев сорвал договоренности по обмену пленными, заявила Захарова - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 14.11.2025
Киев сорвал договоренности по обмену пленными, заявила Захарова
Киев сорвал договоренности по обмену пленными, заявила Захарова - РИА Новости, 14.11.2025
Киев сорвал договоренности по обмену пленными, заявила Захарова
Киев сорвал договоренности по обмену пленными, выполнив менее 30% из них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.11.2025
Киев сорвал договоренности по обмену пленными, заявила Захарова

Захарова: Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Киев сорвал договоренности по обмену пленными, выполнив менее 30% из них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он (замглавы МИД Украины Сергей Кислица) забыл добавить, что даже те практические предложения, которые были сделаны российской стороной, например, по обмену удерживаемыми лицами, были сорваны опять же киевским режимом. Они выполнили менее 30% из того, о чем имелась договоренность", - сказала Захарова в ходе брифинга в пятницу.
Россия и Украина ранее договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва сообщила о готовности передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Москалькова назвала решение Киева о приостановке переговоров опрометчивым
Вчера, 08:17
 
