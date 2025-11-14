"Прикончить Зеленского": на Западе рассказали о странной ситуации в Киеве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Начатое антикоррупционное расследование, свидетельствующее о махинациях в высших эшелонах украинской власти, может говорить об организованной атаке президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского, заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в Telegram-канале.
"Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?" — пишет она.
"Однако я подозреваю, что Зеленскому тоже есть что сказать Трампу, поскольку вчера МИД Украины объявил о приостановке переговоров с Россией. Это прямой удар по Трампу. Очевидно, что британцы предпринимают все новые и новые попытки сорвать мирный процесс", — добавила Гешева.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной РадыЯрослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.