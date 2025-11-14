Рейтинг@Mail.ru
"Прикончить Зеленского": на Западе рассказали о странной ситуации в Киеве - РИА Новости, 14.11.2025
04:23 14.11.2025 (обновлено: 05:52 14.11.2025)
"Прикончить Зеленского": на Западе рассказали о странной ситуации в Киеве
"Прикончить Зеленского": на Западе рассказали о странной ситуации в Киеве
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
герман галущенко
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, герман галущенко, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
"Прикончить Зеленского": на Западе рассказали о странной ситуации в Киеве

Аналитик Гешева: антикоррупционный скандал против Зеленского организовал Трамп

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Начатое антикоррупционное расследование, свидетельствующее о махинациях в высших эшелонах украинской власти, может говорить об организованной атаке президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского, заявила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева в Telegram-канале.
«
"Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?" — пишет она.
Обострение отношений между главой киевского режима и президентом США, по словам эксперта, обусловлено попыткой стран Европы продлить конфликт с Россией.
«
"Однако я подозреваю, что Зеленскому тоже есть что сказать Трампу, поскольку вчера МИД Украины объявил о приостановке переговоров с Россией. Это прямой удар по Трампу. Очевидно, что британцы предпринимают все новые и новые попытки сорвать мирный процесс", — добавила Гешева.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной РадыЯрослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоКиевНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
