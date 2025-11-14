Рейтинг@Mail.ru
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.11.2025 (обновлено: 08:04 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054874691.html
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев - РИА Новости, 14.11.2025
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица со страниц The Times решил поябедничать. "Русские, — жалуется босс киевской дипломатии, — очень хорошо знают... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:00:00+03:00
2025-11-14T08:04:00+03:00
аналитика
в мире
киев
украина
россия
владимир мединский
сергей кислица
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054817163_0:56:1536:920_1920x0_80_0_0_2c42fec7d5bf0b36835f62e2fdc5be00.jpg
https://ria.ru/20251113/vrag-2054602394.html
https://ria.ru/20251104/tramp-2052673759.html
https://ria.ru/20251030/moskva-2051661575.html
https://ria.ru/20251027/rossiya-2050732553.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054817163_81:0:1446:1024_1920x0_80_0_0_304098477eeb2c012db98b7d42c86ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, киев, украина, россия, владимир мединский, сергей кислица, вооруженные силы украины, кит келлог
Аналитика, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Мединский, Сергей Кислица, Вооруженные силы Украины, Кит Келлог

Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица со страниц The Times решил поябедничать. "Русские, — жалуется босс киевской дипломатии, — очень хорошо знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и обидные вещи". Какие конкретно, не уточнил, но отдельно его возмутила финальная часть "исторической лекции", с которой Мединский обратился к ним.
"Русские убивают русских", — резюмировал помощник президента России свое выступление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
Вчера, 08:00
Правда, как стало ясно из последовавшего комментария одного из членов российской делегации, украинские парламентеры приняли за лекцию базовый ликбез. Ну что поделать, таких вот спецов готовят в КНУ имени Шевченко.
А вот об обидных вещах, которые пришлось выслушивать киевской делегации, Кислица, конечно, рассказывает не тем людям. Британские журналисты едва ли подберут слова, способные его утешить.
Зато, думается, они найдутся у Евгения Киптилого. Однажды он после смены шел домой, но его забрали сотрудники ТЦК. После многих дней под обстрелами без еды и воды он сдался в плен в Красноармейске. "Чтобы выжить — для семьи, для детей, для себя", — объяснил он свой выбор.
Наверняка есть что сказать и Николаю Тимченко. Вместе с ним в ТЦК оказалось с полсотни инвалидов. "Зарплату я ни одну не получил. Я не знаю даже, как это. Обещали платить, но не заплатили ни одной, — рассказал он, попав в плен в Красноармейске. — Лучше живым сдаться, чем нас там убьют. Для нас было это лучше: мы не ели неделю-полторы, воду пили дождевую".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
4 ноября, 08:00
Возможно, вам, господин Кислица, есть смысл пообщаться с украинской журналисткой Дариной Труновой. Она еще недавно брала интервью у спикера Киевского областного ТЦК и развенчивала мифы о "бусификации". Прошла неделя, и после общения с людоловами умер сын ее друзей: по официальной версии, годный к военной службе мужчина спустя несколько часов после медосмотра упал при приступе эпилепсии, ударился головой о бетонный пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, из-за чего впал в кому. Он умер, не приходя в сознание. С его родителями вам, вероятно, тоже стоит пообщаться.
Или с тремя детьми Вячеслава Бека. Он, как многодетный отец и диабетик, не подлежал мобилизации, но умер на третий день пребывания в учебном центре ВСУ. Дети, правда, маленькие — восемь лет, шесть и четыре года — но, возможно, они найдут слова, которые помогут вам понять, в чем ваша, дипломата, непосредственная задача.
Потому что, если отметать шелуху, основной смысл вашего интервью сводится к двум тезисам.
Первый: вам очень не нравится мистер Уиткофф. Вы о нем отзываетесь с плохо скрываемой издевкой: "За чистую монету принимает все, что ему говорят русские". Дескать, простачок. Вероятно, вам удобнее вести дела с Китом Келлогом — другим спецпосланником Дональда Трампа. Дочка Келлога, кстати, возглавляет фонд, занимающийся поставками помощи на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко
30 октября, 08:00
Второй: вы и ваши начальники в Киеве не хотите продолжать переговоры в Стамбуле, вы хотите воевать и дальше.
Что ж, вероятно, Владимир Мединский зря распинался перед вами. Вы так и не поняли, что Россия готова воевать вечно.
А по поводу последней фразы… В российском руководстве действительно много тех, кто считает, что в нынешнем конфликте русские воюют против русских. И здесь, конечно, можно напомнить, на каком языке солдаты ВСУ говорят на передовой. Или посмотреть украинскую же статистику о том, что западные области с большим отрывом в лидерах по числу уклонистов. А воюют русские. Схидняки, как вы их называете. Но даже это все не так важно. Важно, что это в первую очередь в ваших же интересах, чтобы в Кремле думали, что сегодня русские воюют с русскими, а не с кем-то еще.
Но вы этого не понимаете. Так что как бы вас там ни обидели, вас обидели недостаточно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии
27 октября, 08:00
 
АналитикаВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир МединскийСергей КислицаВооруженные силы УкраиныКит Келлог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала