Рейтинг@Mail.ru
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.11.2025 (обновлено: 08:04 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054867805.html
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок - РИА Новости, 14.11.2025
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
То, что сейчас происходит между главными евростолицами и Украиной, может наглухо затмить дело Эпштейна по степени извращенного наслаждения, с которым спонсоры... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:00:00+03:00
2025-11-14T08:04:00+03:00
аналитика
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054812744_0:130:1620:1041_1920x0_80_0_0_f069b922337ebbd43801516f98cb6a3d.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054596957.html
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054025941.html
https://ria.ru/20251113/vrag-2054602394.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054812744_45:0:1520:1106_1920x0_80_0_0_515d40eddc717a5c0b9d00159fbf12db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, украина, сша, россия, марко рубио, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, фбр, виктор орбан
Аналитика, В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Евросоюз, Еврокомиссия, Дональд Трамп, ФБР, Виктор Орбан

Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
То, что сейчас происходит между главными евростолицами и Украиной, может наглухо затмить дело Эпштейна по степени извращенного наслаждения, с которым спонсоры киевской шайки просят, чтобы их финансово и морально попользовали опять.
Дикий многомиллионный коррупционный скандал с дружками Зеленского поверг в ужас даже самых осатанелых русофобов вроде британского издания The Independent, где в кои-то веки начали задумываться об очевидных вещах: "Вызывает вопрос, насколько высоко идет коррупция и знали ли высшие чины страны о схеме, особенно учитывая (усиливающееся) сосредоточение полномочий в офисе президента. Зеленский пытался ограничить влияние украинских антикоррупционных органов прошлым летом, но затем пошел на попятную после массовых протестов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
Вчера, 08:00
Появилась официальная информация, что расследованием по этому кейсу энергично занялось ФБР, а детали дела были доложены прямо в Белый дом и лично Дональду Трампу. Исходя из того, что тот и так на дух не переносит Зеленского, фотографии чемоданов с украденными из бюджета США долларами явно ему любви не прибавили.
Неудивительно, что вчерашние заявления госсекретаря США Марко Рубио очень сильно контрастировали с общим заявлением министров иностранных дел стран "Большой семерки", принятым после их встречи в Канаде, где в очередной раз было обещано "неустанно, круглосуточно и истово поддерживать свободу, суверенитет и независимость Украины", а также продолжать давить на Россию.
Поучаствовав в ритуале, Рубио тем не менее заявил, что:
а) слать что-то на Украину нет смысла, потому что русские все равно все уничтожают "через неделю";
б) русские добились военных успехов;
в) конфискация замороженных российских активов сопряжена с риском непредвиденных последствий для глобальной финансовой системы, и Вашингтон не вмешивается в дискуссии по этому вопросу, их ведут в Евросоюзе;
г) у Вашингтона закончились инструменты давления на Россию: "С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. <…> Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать";
д) встреча президентов США и России остается в повестке дня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
Чтобы два раза не вставать: Штаты ввели санкции против 32 украинских компаний, которые были заподозрены в военном сотрудничестве с Ираном (на этом месте усатый шеф-повар чмокает сложенные в щепотку пальцы).
На этом фоне реакция европейцев на вавилонское крысятничество в Киеве представляет собой современное и улучшенное переложение центрального труда Леопольда фон Захер-Мазоха "Венера в мехах".
Глава Еврокомиссии дер Ляйен: "Расследование показывает, что антикоррупционные органы на Украине созданы и функционируют. Скандал не помешает ЕК выделить Киеву дополнительное финансирование".
Председатель Совета ЕС Стефани Луз: "Поддержка ЕС Украины останется неизменной, несмотря на коррупционные скандалы в этой стране".
Глава евродипломатии Каллас: "Коррупционный скандал — крайне прискорбный факт. Но деньги должны направляться на передовую".
Пресс-секретарь Мерца: "Мы будем следить за развитием этого конкретного дела, и, если нужно, будут сделаны выводы. <…> Но на данный момент у нас есть доверие к украинскому правительству".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00
В итоге, с головой окунувшись в клоаку со своим любимцем на глазах всего мира, в ЕС не нашли ничего лучше, чем отправить до кучи еще шесть миллиардов евро, а Германия расщедрилась аж на 40 миллиардов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по этому поводу заявил: "Именно в этот хаос брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков — туда, где все, что не сгорает на фронте, оказывается в карманах военной мафии. Безумие".
Но не все так просто.
В своем словопотоке по поводу последних событий глава киевской шайки вчера проговорился, что они мобилизуют 30 тысяч человек в месяц, но этого мало, и европейские партнеры требуют "ускорения темпов мобилизации", то есть прямым текстом принуждают понизить призывной возраст с 25 до 22 лет (что уже начал озвучивать Кличко). Если это будет сделано, в теории ВСУ могут получить дополнительно до 300 тысяч молодых солдат (по консервативной оценке — порядка 150 тысяч).
Вот и все.
Триста тысяч потенциальных трупов и окончательный крест на демографических перспективах Украины — это цена прощения Зеленского за воровство денег европейских налогоплательщиков.
Сейчас Зеленский не просит прощения, а просит еще 140 миллиардов евро. Это значит, что цена его устраивает. И он даже готов предоставить праздничный бонус.
Устраивает ли это тех, кто когда-то голосовал за кривляющегося коротышку, обещавшего перемены? Скоро мы это узнаем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
Вчера, 08:00
 
АналитикаВ миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоЕвросоюзЕврокомиссияДональд ТрампФБРВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала