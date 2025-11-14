То, что сейчас происходит между главными евростолицами и Украиной, может наглухо затмить дело Эпштейна по степени извращенного наслаждения, с которым спонсоры киевской шайки просят, чтобы их финансово и морально попользовали опять.

Дикий многомиллионный коррупционный скандал с дружками Зеленского поверг в ужас даже самых осатанелых русофобов вроде британского издания The Independent, где в кои-то веки начали задумываться об очевидных вещах: "Вызывает вопрос, насколько высоко идет коррупция и знали ли высшие чины страны о схеме, особенно учитывая (усиливающееся) сосредоточение полномочий в офисе президента. Зеленский пытался ограничить влияние украинских антикоррупционных органов прошлым летом, но затем пошел на попятную после массовых протестов".

Появилась официальная информация, что расследованием по этому кейсу энергично занялось ФБР , а детали дела были доложены прямо в Белый дом и лично Дональду Трампу . Исходя из того, что тот и так на дух не переносит Зеленского, фотографии чемоданов с украденными из бюджета США долларами явно ему любви не прибавили.

Неудивительно, что вчерашние заявления госсекретаря США Марко Рубио очень сильно контрастировали с общим заявлением министров иностранных дел стран "Большой семерки", принятым после их встречи в Канаде , где в очередной раз было обещано "неустанно, круглосуточно и истово поддерживать свободу, суверенитет и независимость Украины", а также продолжать давить на Россию



д) встреча президентов США и России остается в повестке дня. Поучаствовав в ритуале, Рубио тем не менее заявил, что:а) слать что-то на Украину нет смысла, потому что русские все равно все уничтожают "через неделю";б) русские добились военных успехов;в) конфискация замороженных российских активов сопряжена с риском непредвиденных последствий для глобальной финансовой системы, и Вашингтон не вмешивается в дискуссии по этому вопросу, их ведут в Евросоюзе;г) у Вашингтона закончились инструменты давления на Россию: "С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. <…> Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать";д) встреча президентов США и России остается в повестке дня.

Чтобы два раза не вставать: Штаты ввели санкции против 32 украинских компаний, которые были заподозрены в военном сотрудничестве с Ираном (на этом месте усатый шеф-повар чмокает сложенные в щепотку пальцы).

На этом фоне реакция европейцев на вавилонское крысятничество в Киеве представляет собой современное и улучшенное переложение центрального труда Леопольда фон Захер-Мазоха "Венера в мехах".

Глава Еврокомиссии дер Ляйен: "Расследование показывает, что антикоррупционные органы на Украине созданы и функционируют. Скандал не помешает ЕК выделить Киеву дополнительное финансирование".

Председатель Совета ЕС Стефани Луз: "Поддержка ЕС Украины останется неизменной, несмотря на коррупционные скандалы в этой стране".

Глава евродипломатии Каллас: "Коррупционный скандал — крайне прискорбный факт. Но деньги должны направляться на передовую".

Пресс-секретарь Мерца: "Мы будем следить за развитием этого конкретного дела, и, если нужно, будут сделаны выводы. <…> Но на данный момент у нас есть доверие к украинскому правительству".

В итоге, с головой окунувшись в клоаку со своим любимцем на глазах всего мира, в ЕС не нашли ничего лучше, чем отправить до кучи еще шесть миллиардов евро, а Германия расщедрилась аж на 40 миллиардов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по этому поводу заявил: "Именно в этот хаос брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков — туда, где все, что не сгорает на фронте, оказывается в карманах военной мафии. Безумие".

Но не все так просто.

В своем словопотоке по поводу последних событий глава киевской шайки вчера проговорился, что они мобилизуют 30 тысяч человек в месяц, но этого мало, и европейские партнеры требуют "ускорения темпов мобилизации", то есть прямым текстом принуждают понизить призывной возраст с 25 до 22 лет (что уже начал озвучивать Кличко). Если это будет сделано, в теории ВСУ могут получить дополнительно до 300 тысяч молодых солдат (по консервативной оценке — порядка 150 тысяч).

Вот и все.

Триста тысяч потенциальных трупов и окончательный крест на демографических перспективах Украины — это цена прощения Зеленского за воровство денег европейских налогоплательщиков.

Сейчас Зеленский не просит прощения, а просит еще 140 миллиардов евро. Это значит, что цена его устраивает. И он даже готов предоставить праздничный бонус.