Туск рассказал, почему Украина теряет поддержку Запада

ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Факты коррупции на Украине негативно влияют на желание стран Запада ее поддерживать, заявил журналистам в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Мы продолжим поддерживать Украину, но все труднее будет убеждать партнеров в солидарности с Украиной, если будут появляться такие факты", - добавил он.
По словам польского премьера, он давно предупреждал Владимира Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией. "Я предупреждал господина президента Зеленского. Мы хорошо знаем друг друга с первых дней его президентства. Я говорил ему, чтобы обращал внимание на каждое даже самое малое проявление коррупции в его окружении. Для его репутации это играет огромное значение", - сказал Туск.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
13 ноября, 04:17