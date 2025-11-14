Туск рассказал, почему Украина теряет поддержку Запада

ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Факты коррупции на Украине негативно влияют на желание стран Запада ее поддерживать, заявил журналистам в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше , и в Европе . Люди устали от войны, от этих расходов. И это не так легко поддерживать поддержку Украины в ее войне с Россией", - сказал Туск

"Мы продолжим поддерживать Украину, но все труднее будет убеждать партнеров в солидарности с Украиной, если будут появляться такие факты", - добавил он.

По словам польского премьера, он давно предупреждал Владимира Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией. "Я предупреждал господина президента Зеленского. Мы хорошо знаем друг друга с первых дней его президентства. Я говорил ему, чтобы обращал внимание на каждое даже самое малое проявление коррупции в его окружении. Для его репутации это играет огромное значение", - сказал Туск.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.