Банк России выпустит памятную серебряную монету серии "Космос"
Банк России 17 ноября выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Космос" номиналом 3 рубля "50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и РИА Новости, 14.11.2025
ЦБ выпустит серебряную монету к 50-летию посадки спускаемых аппаратов на Венеру
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банк России 17 ноября выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Космос" номиналом 3 рубля "50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры", говорится в сообщении ЦБ РФ.
"В 1975 году космические аппараты "Венера-9" и "Венера-10" совершили посадку на вторую по удаленности от Солнца планету и передали на Землю
первые фотографии с изображением ее поверхности. Банк России 17 ноября 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры" серии "Космос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамм, или одна тройская унция, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России
, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.".
На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображения автоматической межпланетной станции "Венера-9" и спускаемого аппарата на фоне цветного изображения Венеры; имеются надписи: по окружности – "Первые фотографии поверхности Венеры" и "Венера-9, -10", в центральной части – "1975".
Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров.