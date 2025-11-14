Рейтинг@Mail.ru
Трамп может не спать по 20 часов, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.11.2025
06:11 14.11.2025
Трамп может не спать по 20 часов, заявил Вэнс
Трамп может не спать по 20 часов, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов, заверил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. РИА Новости, 14.11.2025
2025
Трамп может не спать по 20 часов, заявил Вэнс

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов, заверил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
"Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время", – сказал Вэнс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Би-би-си извинилась перед Трампом за искажение его речи
01:37
"Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает", – добавил он.
В ходе того же интервью Вэнс заверил, что Трамп "очень здоров".
Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме при этом ранее утверждал, что в администрации США якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье
11 октября, 04:08
 
