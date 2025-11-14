https://ria.ru/20251114/tramp-2054905940.html
Трамп может не спать по 20 часов, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов, заверил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. РИА Новости, 14.11.2025
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов, заверил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью Fox News
.
"Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время", – сказал Вэнс.
"Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает", – добавил он.
В ходе того же интервью Вэнс заверил, что Трамп
"очень здоров".
Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
со ссылкой на собственные источники в Белом доме при этом ранее утверждал, что в администрации США
якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.