Белый дом может освободить ряд товаров от пошлин, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
04:09 14.11.2025
Белый дом может освободить ряд товаров от пошлин, пишут СМИ
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
вашингтон (штат)
2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести ряд категорий товаров из-под действия пошлин, чтобы снизить цены на продукты питания в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По информации издания, изменения будут касаться ряда "взаимных" пошлин, объявленных президентом в апреле, включая пошлины на товары из стран, которые не заключили торговые соглашения с Вашингтоном. Как ожидается, среди исключений окажутся говядина и цитрусовые.
При этом источники газеты отмечают, что Трамп пока ещё не принял окончательного решения по этому вопросу.
Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп, отвечая на вопрос о том, как администрация США собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе, пообещал снизить пошлины на кофе.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала