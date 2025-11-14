Telegram и другие иностранные мессенджеры не попали в белый список сайтов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Telegram и другие иностранные мессенджеры не вошли в список ресурсов, доступных при ограничениях мобильного интернета в России, следует из "белого списка" Минцифры РФ, который министерство опубликовало в своем Telegram-канале.
В "Белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.