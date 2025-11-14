Рейтинг@Mail.ru
В России предложили проверять наличие техосмотра по камерам - РИА Новости, 14.11.2025
02:23 14.11.2025
В России предложили проверять наличие техосмотра по камерам
2025-11-14T02:23:00+03:00
2025-11-14T02:23:00+03:00
авто
россия
сергей ефремов
российский союз автостраховщиков
госдума рф
общество
россия
Новости
авто, россия, сергей ефремов, российский союз автостраховщиков, госдума рф, общество
Авто, Россия, Сергей Ефремов, Российский союз автостраховщиков, Госдума РФ, Общество
© РИА Новости / Александр Кряжев
Технический осмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Технический осмотр автомобиля . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков внес на заседании комитета Госдумы по транспорту предложение о подключении уличных камер к проверке наличия техосмотра у российских автомобилей, пишет газета "Коммерсант".
«
"Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Инициатива прозвучала на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту", —говорится в материале.
Как пояснил изданию директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, ТО мало кто проходит, но регулярный контроль необходим, считает он.

Проверка будет проводиться по распознанным госномерам автомобилей, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра. В союзе отметили, что эта система, как и "Паутина" входит в зону ответственности МВД. По словам собеседника издания, это позволяет облегчить обмен данными.
АвтоРоссияСергей ЕфремовРоссийский союз автостраховщиковГосдума РФОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
