В Запорожской области ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 14.11.2025
В Запорожской области ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры
В Запорожской области ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 14.11.2025
В Запорожской области ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры
ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры

Балицкий: в Запорожской области ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В связи с очередной атакой ВСУ по объектам критической инфраструктуры возможно отключение электроснабжения в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки", - написал Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время пять аварийных бригад предпринимают все необходимые действия для предотвращения отключения электроснабжения.
"При этом минэнерго региона координирует действия всех участников энергосистемы Запорожской области с целью минимизации отключенных потребителей. Подача тепла не будет приостановлена. Обеспечено бесперебойное питание, отопление работает в штатном режиме", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
