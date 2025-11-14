В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Японии

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Японии, воевавшего за ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаки. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Суд заочно приговорил Тайнаку к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в феврале 2023 года гражданин Японии прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион. Пройдя военную подготовку на тренировочных базах, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным оружием. После этого до лета 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это получил более 2,6 миллиона рублей.
Он был объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.