В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Японии

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Японии, воевавшего за ВСУ, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Он был объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.