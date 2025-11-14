Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, когда можно будет возобновить работу ЗАЭС - РИА Новости, 14.11.2025
14:46 14.11.2025
Лихачев рассказал, когда можно будет возобновить работу ЗАЭС
Лихачев рассказал, когда можно будет возобновить работу ЗАЭС
Лихачев рассказал, когда можно будет возобновить работу ЗАЭС

Лихачев: Запорожская АЭС сможет возобновить работу после завершения СВО

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Цели специальной военной операции рано или поздно будут достигнуты, и можно будет возобновить работу Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Рано или поздно цели специальной военной операции будут достигнуты, мы сможем перейти к эксплуатации станции", - сказал Лихачев журналистам.
