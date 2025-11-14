https://ria.ru/20251114/svo-2054998343.html
Лихачев рассказал, когда можно будет возобновить работу ЗАЭС
Лихачев рассказал, когда можно будет возобновить работу ЗАЭС
Цели специальной военной операции рано или поздно будут достигнуты, и можно будет возобновить работу Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 14.11.2025
Лихачев: Запорожская АЭС сможет возобновить работу после завершения СВО