Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Украинские войска потеряли более 1530 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад" за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МО: ВСУ за неделю потеряли более 1530 боевиков в зоне действия войск "Запад"