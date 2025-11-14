Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли "Кинжалами" удар возмездия по объектам украинского ВПК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 14.11.2025 (обновлено: 13:12 14.11.2025)
ВС России нанесли "Кинжалами" удар возмездия по объектам украинского ВПК
ВС России нанесли "Кинжалами" удар возмездия по объектам украинского ВПК - РИА Новости, 14.11.2025
ВС России нанесли "Кинжалами" удар возмездия по объектам украинского ВПК
Российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли "Кинжалами" удар возмездия по объектам украинского ВПК

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
"В ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
Вчера, 08:00

В ночь на пятницу на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ писали о нескольких сериях взрывов в Киеве.

В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газо-энергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.
С начала СВО противник потерял 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 дронов, 636 ЗРК, 26 020 танков и других ББМ, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц специальной военной автотехники.
Специальная военная операция на Украине
 
 
