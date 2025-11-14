Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области
15:57 14.11.2025
СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области
СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области - РИА Новости, 14.11.2025
СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области
Священник из Урюпинска в Волгоградской области покончил с собой, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах региона. РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, урюпинск, волгоградская область
Происшествия, Урюпинск, Волгоградская область
СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области

В Волгоградской области СК начал проверку после смерти священника в Урюпинске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Священник из Урюпинска в Волгоградской области покончил с собой, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах региона.
В соцсетях появилась информация о том, что служитель храма Сергея Радонежского из Урюпинска 60-летний Сергий Скребцов совершил самоубийство.
"Да, это действительно так", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР, после смерти священника началась проверка.
