СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Священник из Урюпинска в Волгоградской области покончил с собой, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах региона.

В соцсетях появилась информация о том, что служитель храма Сергея Радонежского из Урюпинска 60-летний Сергий Скребцов совершил самоубийство.

"Да, это действительно так", - сообщил собеседник агентства.