СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области
Священник из Урюпинска в Волгоградской области покончил с собой, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах региона. РИА Новости, 14.11.2025
