В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в пятницу этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины , воздушная тревога звучит лишь в части Сумской области