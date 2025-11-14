В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу этот же телеканал сообщал о взрывах в том же городе.
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит лишь в части Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.