15:29 14.11.2025
ООН призвало привлечь к ответственности виновных в зверствах в Судане
ООН призвало привлечь к ответственности виновных в зверствах в Судане
© AP Photo / Hussein MallaСилы быстрой поддержки в Хартуме
© AP Photo / Hussein Malla
Силы быстрой поддержки в Хартуме. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости. Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения в суданском Эль-Фашере и добиться привлечения к ответственности всех виновных в нарушениях международного гуманитарного права в конфликте в Судане, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
На открытии экстренной сессии Совета по правам человека по ситуации в суданском Эль-Фашере Тюрк заявил, что международное сообщество должно принять "срочные и конкретные меры" для обеспечения защиты гражданского населения в Эль-Фашере и безопасного прохода для тех, кто пытается покинуть его.
"Государства должны добиваться беспрепятственного потока помощи и полностью финансировать гуманитарные программы. Во-вторых, государствам необходимо приложить согласованные усилия для привлечения к ответственности всех виновных в нарушениях международного гуманитарного права... прав человека в этом конфликте", - сказал он.
По его словам, зверства, творящиеся в Эль-Фашере, можно было предвидеть и предотвратить.
"Они представляют собой тягчайшее из преступлений: массовые убийства мирных жителей, казни по этническому признаку, сексуальное насилие, включая групповые изнасилования, похищения с целью получения выкупа, массовые произвольные задержания, нападения на медицинские учреждения, медицинский персонал и сотрудников гуманитарных организаций", - перечислил Тюрк.
Он отметил, что сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) собирают доказательства правонарушений.
"Мои сотрудники собирают доказательства нарушений, которые могут быть использованы в судебных разбирательствах. Мы направили несколько миссий в районы, откуда бежало мирное население, и продолжаем направлять новые", - сказал верховный комиссар.
Ранее Международная организация по миграции сообщила, что почти 89 тысяч человек были вынуждены покинуть суданский Эль-Фашер после его перехода под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).
Мятежники из СБР объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
